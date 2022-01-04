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Украинский режиссер Евгений Лавренчук задержан в Италии по запросу России

Евгений Лавренчук

Известный украинский режиссер Евгений Лавренчук задержан в Италии по запросу российских властей об экстрадиции. Лавренчук работал в России до 2014 года и московский суд заочно арестовал его по обвинению в мошенничестве. Семья режиссера считает, что его преследуют по политическим мотивам.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Лавренчук был задержан в Италии еще 17 декабря. По информации куратора инициативной группы в поддержку режиссера Марианны Гудич-Палий, это произошло в Неаполе перед транзитной пересадкой на рейс во Львов.

Гудич-Палий говорит, что российская сторона инкриминирует ему финансовые нарушения, якобы совершенные на территории России восемь лет назад. «Семья Евгения и близкое окружение дали разрешение на публичное раскрытие дела, зная, что уголовное дело против него сфабриковано, выглядит как политическое преследование», — написала она.

«Суд Неаполя избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса», — рассказал в беседе с Украинской службой Би-би-си Олег Николенко, официальный представитель МИД Украины.

4 января, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина
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