В Китае в результате схода оползня погибли 14 человек Заседание Совета НАТО-Россия назначено на 12 января » Украинский режиссер Евгений Лавренчук задержан в Италии по запросу России Известный украинский режиссер Евгений Лавренчук задержан в Италии по запросу российских властей об экстрадиции. Лавренчук работал в России до 2014 года и московский суд заочно арестовал его по обвинению в мошенничестве. Семья режиссера считает, что его преследуют по политическим мотивам. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Лавренчук был задержан в Италии еще 17 декабря. По информации куратора инициативной группы в поддержку режиссера Марианны Гудич-Палий, это произошло в Неаполе перед транзитной пересадкой на рейс во Львов. Гудич-Палий говорит, что российская сторона инкриминирует ему финансовые нарушения, якобы совершенные на территории России восемь лет назад. «Семья Евгения и близкое окружение дали разрешение на публичное раскрытие дела, зная, что уголовное дело против него сфабриковано, выглядит как политическое преследование», — написала она. «Суд Неаполя избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса», — рассказал в беседе с Украинской службой Би-би-си Олег Николенко, официальный представитель МИД Украины.