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Страны ОПЕК увеличат добычу нефти

Министры стран ОПЕК+ договорились продолжить увеличение добычи нефти в феврале на 400 тысяч баррелей в сутки. Об этом сказано в коммюнике альянса.

«Вновь подтвердить план изменения добычи и механизм ежемесячного наращивания добычи, утвержденные на 19 совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение о ежемесячном увеличении общей добычи на 0,4 миллиона баррелей в сутки в феврале 2022 года», — сказано в пресс-релизе, опубликованном по итогам встреч министров стран ОПЕК+.

Страны-экспортеры нефти пришли к решению исходя из того, что сырьевой рынок сейчас сбалансирован. При этом ожидается, что после первого квартала 2022 года запасы нефти в мире станут расти. Как указывается в финальном коммюнике, министры ОПЕК+ также продлили до конца июня план компенсации перепроизводства нефти.

4 января, 2022 | Tags: , | Category: Мир, Новости
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