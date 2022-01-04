Республиканцы в Сенате США готовятся принять санкции против «Северного потока-2»

Республиканцы в Сенате Конгресса США уверены, что в январе подавляющее большинство членов этой палаты американского парламента проголосуют за утверждение предложенного их однопартийцем Тедом Крузом (от штата Техас) законопроекта о санкциях в отношении газопровода «Северный поток-2», сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Законопроект Круза обязывает администрацию Белого дома ввести санкции в отношении газопровода в течение 15 дней после его утверждения, а также позволяет Конгрессу проголосовать за повторное введение ограничений, если американский президент решит отменить их.

Рестрикции будут введены в отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, а также в отношении ряда их сотрудников. Санкции заключаются в запрете на въезд в Соединенные Штаты, а также заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с фигурантами черного списка.

Напомним, что «Северный поток-2», который проложен по дну Балтийского моря, предназначен для прямой доставки газа от поставщиков в РФ потребителям в Европе. Предполагаемая мощность трубопровода — 55 млрд кубометров газа в год. Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 млн евро каждый. Этот проект является альтернативным вариантом поставок «голубого топлива» в Европу. Газопровод идет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран — через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Строительство первой нитки «Северного потока-2» завершилось 4 июня 2021 года, второй — в сентябре.

Изначально трубопровод планировалось достроить в конце 2019 года, однако строительство тормозилось из-за санкций со стороны США. Вашингтон расценивает «Северный поток-2» как угрозу энергетической безопасности Европы. В свою очередь, Германия выступает против американских санкций, считая политику США вмешательством во внутренние дела страны, указывает РБК.