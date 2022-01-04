Особенности лазерной литотрипсии камней в почках

В современной урологии для дробления камней в почках, мочевом пузыре и других органах используют новейшие лазерные методики. Для них характерна эффективность, безопасность и малоинвазивность, поэтому процедура востребована. В клинике немецкой медицины Добрый Прогноз проводится литотрипсия камней в почках при помощи лазера, что минимизирует риск осложнений.
Конкурентные преимущества клиники «Добрый Прогноз»
К конкурентным преимуществам клиники «Добрый Прогноз» относят:
- проведение диагностики за один день;
- применение инновационного лазерного оборудования;
- высокая квалификация врачей по всем направлениям;
- соответствие международным протоколам лечения;
- доступные расценки;
- использование малоинвазивных лечебных методик;
- индивидуальный комплексный подход к каждому.
В стационаре созданы комфортные условия, поддерживается чистота и безопасность. Обслуживающий персонал внимательный и ответственный, готов прийти на помощь в любую минуту.
В клинике Добрый Прогноз есть отделение гинекологии, в котором работают квалифицированные врачи-гинекологи. На сайте https://dobro-clinic.com/ginekologija можно записаться на прием в удобное время для пациента.
Гинекологи специализируются на обследовании и лечении женских заболеваний, в том числе миомы матки, бесплодия, кист яичника, полипов, дисплазии шейки матки, атрофического кольпита, эндометриоза, внематочной беременности, кровотечений, тазовых болей и др.
Особенности лазерной литотрипсии
Для удаления камней используется лазерная литотрипсия, она относится к малоинвазивному эндоскопическому методу. При отсутствии лечения пациент испытывает сильные боли, со временем нарушается отток мочи, происходит ее застой с последующим развитием воспалительных процессов.
Для того чтобы не допустить гидронефроза почки и ее гибели назначают лазерное дробление камней. Для выполнения процедуры используют гольмиевый лазер нового поколения. К отличительным особенностям литотрипсии относят следующее:
- малоинвазивность;
- возможность удаления камней любых размеров;
- косметический эффект (отсутствует необходимость в разрезе мягких тканей);
- быстрое восстановление;
- безопасность;
- удаление камней любого состава независимо от локализации.
Это самый распространенный способ дробления камней любого размера до состояния песка, который естественным путем выводится из организма. По сравнению с ультразвуковым, лазерное удаление отличается доказанной эффективностью и отсутствием осколков.
Подробнее о клинике Добрый Прогноз можно узнать на официальном сайте, где представлена информация о контактах, режиме работы, специалистах и отзывах пациентов. Квалифицированные врачи удаляют лазером камни не только в почках, но и мочевом пузыре, мочеточнике с применением лазерного оборудования нового поколения.
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