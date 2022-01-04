Особенности лазерной литотрипсии камней в почках

В современной урологии для дробления камней в почках, мочевом пузыре и других органах используют новейшие лазерные методики. Для них характерна эффективность, безопасность и малоинвазивность, поэтому процедура востребована. В клинике немецкой медицины Добрый Прогноз проводится литотрипсия камней в почках при помощи лазера, что минимизирует риск осложнений.

Конкурентные преимущества клиники «Добрый Прогноз»

К конкурентным преимуществам клиники «Добрый Прогноз» относят:

проведение диагностики за один день;

применение инновационного лазерного оборудования;

высокая квалификация врачей по всем направлениям;

соответствие международным протоколам лечения;

доступные расценки;

использование малоинвазивных лечебных методик;

индивидуальный комплексный подход к каждому.

В стационаре созданы комфортные условия, поддерживается чистота и безопасность. Обслуживающий персонал внимательный и ответственный, готов прийти на помощь в любую минуту.

В клинике Добрый Прогноз есть отделение гинекологии, в котором работают квалифицированные врачи-гинекологи. На сайте https://dobro-clinic.com/ginekologija можно записаться на прием в удобное время для пациента.

Гинекологи специализируются на обследовании и лечении женских заболеваний, в том числе миомы матки, бесплодия, кист яичника, полипов, дисплазии шейки матки, атрофического кольпита, эндометриоза, внематочной беременности, кровотечений, тазовых болей и др.

Особенности лазерной литотрипсии

Для удаления камней используется лазерная литотрипсия, она относится к малоинвазивному эндоскопическому методу. При отсутствии лечения пациент испытывает сильные боли, со временем нарушается отток мочи, происходит ее застой с последующим развитием воспалительных процессов.

Для того чтобы не допустить гидронефроза почки и ее гибели назначают лазерное дробление камней. Для выполнения процедуры используют гольмиевый лазер нового поколения. К отличительным особенностям литотрипсии относят следующее:

малоинвазивность;

возможность удаления камней любых размеров;

косметический эффект (отсутствует необходимость в разрезе мягких тканей);

быстрое восстановление;

безопасность;

удаление камней любого состава независимо от локализации.

Это самый распространенный способ дробления камней любого размера до состояния песка, который естественным путем выводится из организма. По сравнению с ультразвуковым, лазерное удаление отличается доказанной эффективностью и отсутствием осколков.

Подробнее о клинике Добрый Прогноз можно узнать на официальном сайте, где представлена информация о контактах, режиме работы, специалистах и отзывах пациентов. Квалифицированные врачи удаляют лазером камни не только в почках, но и мочевом пузыре, мочеточнике с применением лазерного оборудования нового поколения.