Огляд різновидів розкидачів добрив: що обрати

Розкидачі мінеральних добрив – популярний агрегат, котрий допомагає забезпечити дозоване внесення підживлення та уникнути нераціонального його використання. Існують такі види пристосування: дисковий, штанговий, причіпний та начіпний, кожен із них має свої особливості. Щоб зробити правильний вибір, варто розібратися в ключових особливостях.

Дискові розкидачі

Розкидач мінеральних добрив дискового типу (він же – відцентровий) здебільшого використовується для гранульованих речовин. Вони під власною вагою опускаються та проходять у дозувальний отвір. При цьому потрапляють на обертові диски чи конвеєри транспортера та знову вертаються на розкидачі.

Оборотні деталі, завдяки відцентровій силі, рівномірно розподіляють мінеральні добрива. Частота обертання дисків варіюється від 400 до 1000 об./хв.

Бункер у таких агрегатів може бути:

конусним;

пірамідальним;

складної форми.

Найважливіша умова – досягнути мінімальної кількості зварних швів, кутів, куди може потрапляти сипуче добриво. Крім форми бункера, важливе його внутрішнє покриття – воно повинно забезпечувати легке проходження підживлення, таким чином, речовина легко та рівномірно потрапляє на розкидальні диски. Ще один компонент – лопатки, вони фіксуються нерухомо, мають різну ширину захвату.

Штангові розкидачі

Ще один варіант розкидання добрива – суцільне внесення за допомогою штангового агрегату. Даний вид менш поширений, але саме він забезпечує рівномірність, навіть для низькоякісних мінеральних речовин, котрі мають великий вміст пилових фракцій. Є також і певні складнощі використання. Наприклад, якщо добриво дещо вологе, воно може налипати на трубопровід та канали, забивати дозувальний пристрій.

Штангові розкидачі дорожчі, тому що забезпечують більш точне внесення. Вони бувають пневматичними та механічними (залежно від переміщення технологічного матеріалу трубопроводом та штангами).

Серед інших особливостей варто зазначити:

невеликий діапазон регулювання дози внесення добрив;

ризик розшарування тукосумішей у повітряному потоці;

локалізація добрив навколо рослин, якщо в них високе стебло.

Всупереч тому, що даний прилад точніший, він все одно не став таким популярним, як дисковий.

Начіпний чи причіпний: який обрати

Розглянуті вище агрегати можуть виконуватися в одному з двох форматів (начіпний чи причіпний). Використання того чи іншого варіанту залежить від:

умов роботи;

типу добрив;

дози внесення.

Наприклад, якщо потрібно розтрусити невелику кількість добрива, раціональніше використовувати начіпні моделі. Коли ж необхідне суцільне покриття великої площі, то варто запускати причіпні, що виключає ризик пошкодження рослин ходовими системами.

Сучасний розкидач забезпечує розподіл добрив із нерівномірністю до 15%, хоча допускається навіть 25%, і це відповідає вимогам агротехнології.

Зверніть увагу: начіпні розкидачі чутливі до нахилу поверхні поля, тому додатково вони обладнуються датчиками контролю цього показника. Завдяки цьому досягається точне внесення добрив навіть при змінному рельєфі.