НАТО созывает экстренное заседание из-за российских войск вблизи Украины

Главы МИД стран НАТО 7 января проведут экстренное заседание, сообщила пресс-служба альянса во вторник.Темой переговоров, которые пройдут в виртуальном режиме, станет «наращивание» российской группировки войск вблизи Украины и другие вопросы общеевропейской безопасности, заявила в Тwitter официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Консультации состоятся на следующий день после того, как в Москву в визитом прибудут внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн.

Они проведут переговоры с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, которые должны предварять консультации по гарантиям безопасности России, намеченные на 10-13 января (с США, НАТО и ОБСЕ). По словам источника ТАСС в АП, встреча состоится по приглашению российской стороны.

К середине декабря вблизи украинской границы находилось около 100 тысяч российских военных, включая около 50 высокомобильных батальонных тактических групп, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с данными западных разведслужб.

По их оценкам, число военнослужащих может вырасти до 175 тысяч к концу января, когда земля промерзнет и будет более пригодна для передвижения танков в случае наземного вторжения.