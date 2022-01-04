НАТО созывает экстренное заседание из-за российских войск вблизи Украины

Консультации состоятся на следующий день после того, как в Москву в визитом прибудут внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн.
Они проведут переговоры с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, которые должны предварять консультации по гарантиям безопасности России, намеченные на 10-13 января (с США, НАТО и ОБСЕ). По словам источника ТАСС в АП, встреча состоится по приглашению российской стороны.
К середине декабря вблизи украинской границы находилось около 100 тысяч российских военных, включая около 50 высокомобильных батальонных тактических групп, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с данными западных разведслужб.
По их оценкам, число военнослужащих может вырасти до 175 тысяч к концу января, когда земля промерзнет и будет более пригодна для передвижения танков в случае наземного вторжения.
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