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На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6.2

Самые сильные толчки ощущались в Тайбэе, но сообщений о разрушениях не поступало

Власти Тайваня сообщили, что на острове произошло мощное землетрясение, от которого качались здания в столице Тайбэе и на севере острова.

При этом сообщений о серьезном ущербе не поступало.

Геологическая служба США сообщила, что магнитуда землетрясения составила 6.2, а его эпицентр находился в океане к востоку от города Хуалянь на глубине 28.7 километра.

Представитель Центрального бюро погоды Тайваня оценил магнитуду в 6.0, а глубину землетрясения – в 19.6 километра.

Самые сильные толчки были зафиксированы в Тайбэе и некоторых районах города Илань и составили 4 балла по 7-бальной тайваньской шкале интенсивности.

Служба новостей «Голоса Америки»

4 января, 2022 | Category: Мир, Новости
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