Милла Йовович поделилась «голым» селфи в ванной, причем она сфотографировалась со своим ребенком

Известная голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович порадовала поклонников новым селфи с самой младшей дочерью Ошин.

На странице в Instagram многодетная мама разместила фотографию, на которой позирует вместе с дочерью, которой в феврале исполнится два года. На снимке 46-летняя Йовович предстает полностью обнаженной и принимает с Ошин ванну.

А до этого звезда показала фотографию, на которой ест чипсы, а рядом стоит откупоренное шампанское.

«С новым годом! Я очень-очень надеюсь, что, возможно, этот год будет лучше, чем предыдущий. Ну, чипсы и шампанское уже положили прекрасное начало. Поэтому будем надеяться, что с этого момента все будет к лучшему. Посылаю вам много любви и надежд. Их хватит каждому, чтобы оставаться в безопасности, быть здоровыми и принять множество ванн со своими младенцами!» – подписала фотографию Йовович.

Подписчики страницы звездной мамы завалили ее смайлами в виде сердечек и приятными словами: «какие вы забавные», «и вас с новым годом, вы замечательная мама», «Милла просто огонь-женщина».

Напомним, что Милла Йовович и ее муж Пол Андерсон, кроме Ошин, имеют еще двух дочерей — 5-летнюю Дашиэл и 13-летнюю Эвер.