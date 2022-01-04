«Мандалорец» для бедных: первые впечатления от «Книги Бобы Фетта»

Увы, дебютная серия «Книги Бобы Фетта» вызывает куда больше вопросов, чем хотелось бы изначально. Создатели сериала обещали, что мы получим такого себе «Мандалорца 2,5», но с улучшенным экшном и более глубокой историей. Что мы получили на деле?

Главный герой — не вывозит

61-летний Темуэра Моррисон, конечно, безумно харизматичный актер, очень значимый для вселенной «Звездных войн», но возраст берет свое. Боевые сцены, в которых солирует Боба Фетт, кажутся неубедительными, а мимика Темуэры местами вызывает испанский стыд.

Спецэффекты — подводят

CGI в «Книге Бобы Фетта» не назвать дешевым — скорее, игрушечным, из-за чего в серьезность происходящего просто не хочется верить. Сцена с усыплением «собачки», в которой Темуэра явно душит резиновую куклу — это точно не мультфильм на Disney+?

Вторичность — неимоверная

После первой серии не отпускает впечатление, что мы посмотрели очередной эпизод «Мандалорца». Все тот же Татуин, все те же пески, все те же разборки с местечковым криминалитетом, от которых «агрессия и зубы скрипят». Похоже, что весь первый сезон Боба Фетт потратит на подчинение Татуина — и энтузиазма это совсем не вызывает.

Но все-таки

Но все-таки «Книга Бобы Фетта» заслуживает того, чтобы быть увиденной. Как минимум, фанаты «Мандалорца» оценят и пейзажи, и местный колорит, да и музыка Людвига Йоранссона просто роскошная.