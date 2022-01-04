Капли для носа: какие бывают и в чем их особенность

Заложенность носа, возникающая в результате переохлаждения или действия аллергенов, зачастую не воспринимается всерьез. Тем не менее это состояние может привести к довольно неприятным последствиям. Насморк может сопровождать простудные заболевания, аллергические реакции на различные раздражители, иметь бактериологическую этиологию. В зависимости от характера он бывает хроническим и острым. Учитывая разные причины его возникновения и степень тяжести протекания болезни назначать эффективные препараты и грамотную схему лечения должен только врач.

Использование средств народной медицины помогает облегчить симптомы, но не лечит причину возникновения болезни.

Разновидности препаратов для лечения насморка

В зависимости от состава и механизма действия капли для носа https://a.com.ua/ru/dlya-nosa можно объединить в группы:

сосудосуживающие;

антигистаминные;

кортикостероидные;

противовирусные;

антибактериальные;

изотонические;

гомеопатические;

коллоидные.

При назначении конкретного препарата врач ориентируется на симптоматику и индивидуальные особенности организма. Сосудосуживающие препараты снимают отеки слизистой, облегчают дыхание за счет сужения сосудов и уменьшения выделений из носовой полости.

Противовирусные и антибактериальные медикаменты локального действия препятствуют распространению вирусов, эффективны против большого количества болезнетворных бактерий

Капли для носа на основе коллоидного серебра имеют мощный антимикробный, противовоспалительный, противогрибковый эффект, восстанавливают слизистую оболочку.

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