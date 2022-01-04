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Илон Маск создает робота с собственной личностью

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что разрабатываемый ими Tesla Bot будет не просто роботом-гуманоидом для выполнения повседневных задач, но и может развить уникальную личность. Об этом сообщает 4PDA.

«Я думаю, что возможности безграничны. Это не совсем входит в основную директиву миссии Tesla по ускорению перехода мира к устойчивой энергетике, но для мира было бы чрезвычайно полезно создать гуманоидного робота, способного взаимодействовать с миром и помогать людям разными способами», — отметил Маск в подкасте Лекса Фридмана.

Первый концепт можно будет увидеть уже к концу 2022 года.

4 января, 2022 | Category: Наука, Новости, США
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