Илон Маск создает робота с собственной личностью

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что разрабатываемый ими Tesla Bot будет не просто роботом-гуманоидом для выполнения повседневных задач, но и может развить уникальную личность. Об этом сообщает 4PDA.

«Я думаю, что возможности безграничны. Это не совсем входит в основную директиву миссии Tesla по ускорению перехода мира к устойчивой энергетике, но для мира было бы чрезвычайно полезно создать гуманоидного робота, способного взаимодействовать с миром и помогать людям разными способами», — отметил Маск в подкасте Лекса Фридмана.

Первый концепт можно будет увидеть уже к концу 2022 года.