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Илон Маск резко разбогател на тридцать два миллиарда долларов

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск разбогател до 304,2 миллиардов долларов. Как сообщает Forbes, за день его состояние увеличилось на 32,6 миллиарда долларов.

Причиной стал резкий рост акций Tesla после объявления о том, что в 2021 году компания поставила более 936 тысяч автомобилей. Количество поставок превысило прогнозы аналитиков, отмечает издание. На этом фоне в понедельник цена акций выросла на 13,53 процентов.

В настоящее время Маск находится на первом месте в списке самых богатых людей мира, приблизительно на 103,6 миллиардов долларов опережая генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно. Третью строчку рейтинга занимает глава Amazon Джефф Безос.

4 января, 2022 | Category: США
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