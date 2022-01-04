Детские сады и школы в Великобритании применяют израильскую технологию против «омикрона»



Сотни детских садов и школ в Великобритании решили установить уникальную систему высококачественной очистки воздуха, разработанную тель-авивской компаний Aura Air в сотрудничестве с промышленным концерном германской мессианской общины «Бейт Эль» со штаб-квартирой в Зихрон-Яакове.

Как известно, правительство Великобритании решило отказаться от ограничений, в том числе на работу дошкольных и школьных учреждений, несмотря на быстро распространившийся по стране штамм коронавируса «омикрон». Среди уже применивших израильскую технологию – престижная школа Eaton, где системы установлены и в учебных классах, и в административных помещениях.

Aura Air разработала технологию немедленного обнаружения загрязнения и очистки воздуха, включая уничтожение коронавируса в закрытых помещениях. Исследование, проведенное в больнице «Шиба», показало, что система способна уничтожать 99,97% всех вирусов.

Система израильской компании проверяет все частицы в воздухе, а также температуру, влажность, количество углекислого газа и органических газов и в реальном времени сравнивает показатели с качеством воздуха за пределами помещения. Если датчики обнаруживают опасное увеличение загрязнения, начинается немедленный процесс очистки.

В прошлом году на пике эпидемии такие системы были встроены в сотни автобусов в Лондоне и Ирландии. В начале эпидемии израильскую технологию применяли в Японии для очистки воздуха в караоке-залах.

НЭП.