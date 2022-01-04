Число учащихся иешив достигло максимума за всю историю

Несмотря на положительные тенденции последних лет, интеграция ультраортодоксов приостановилась. По данным нового отчета Израильского института демократии, в прошлом году только 6500 мужчин-ультраортодоксов избрали академическое или техническое образование, а среди проходящих военную или альтернативную службу их менее 2000 человек.

При этом число учащихся в иешивах и колелях подскочило на 8% и достигло 135 тысяч человек (без учета иностранных студентов). Согласно данным отчета, на конец 2021 года в Израиле насчитывалось около 1,2 миллиона ультраортодоксов, то есть на их долю приходилось почти 13% населения страны. На протяжении последних десяти лет число ультраортодоксов росло в среднем на 4,2% в год, более чем в два раза быстрее по сравнению с ростом общего числа жителей Израиля. В ультраортодоксальной семье насчитывается в среднем около семи детей, и, по оценкам, к концу десятилетия на долю ультраортодоксов придется 16% населения страны.

За последние семь лет, с 2014 года, число студентов иешив и колелей в Израиле увеличилось на 40%, и сегодня их насчитывается почти 146 тысяч человек, включая иностранных студентов. В прошлом году темпы прироста учащихся в иешивах достигло максимума за последние десять лет. Возможно, полагают составители отчета, это связано с эпидемией – со снизившимся контролем за иешивами и тем, что часть этих студентов – «мертвые души».

Некоторые изменения к лучшему все же есть, и они, похоже, тоже связаны с эпидемией. Значительно больше ультраортодоксов приступили к дистанционному изучению «светских» специальностей. Тенденция длится уже много лет, но в прошлом году она ускорилась: число студентов-ультраортодоксов подскочило почти на 15% (две трети из них – женщины) и достигло 14,7 тысячи человек. При этом число студентов из ультраортодоксального сектора, обучающихся в рамках технического профессионального образования, подскочило на четверть.