Более 4400 мигрантов погибли в море, пытаясь попасть в Испанию

Более 4400 мигрантов, включая по меньшей мере 205 детей, пропали в море при попытке добраться до Испании в 2021 году, сообщила мониторинговая группа.

Эти цифры более чем в два раза превышают показатели за 2020 год и являются самыми большими с 2018 года, когда группа начала вести эту статистику.

Группа Walking Borders («Переходя границы») объяснила рост гибели людей выбором все более опасных маршрутов, плохим состоянием лодок и опасениями капитанов некоторых судов по поводу помощи мигрантам в море.

Согласно официальной испанской статистике, 39 тысяч нелегальных мигрантов успешно добрались до Испании по морю и или по суше в прошлом году, что сравнимо с показателями 2020 года.

Walking Borders заявила, что по состоянию на 20 декабря, более 90 процентов пропавших или погибших мигрантов были потеряны при 124 кораблекрушениях на пути к испанским Канарским островам в Атлантическом океане.