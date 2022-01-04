 
«  
  »

14 добровольцев с особыми потребностями будут служить в разведке ЦАХАЛа

14 добровольцев с особыми потребностями будут служить в разведке ЦАХАЛа
Фото: ЦАХАЛ

 

14 добровольцев с особыми потребностями приняты в личный состав Управлению военной разведки ЦАХАЛа, сообщает JNS.

Добровольцы Сил обороны Израиля с особыми потребностями получили береты Управления военной разведки во время церемонии приведения к присяге.

Церемонию, которая состоялась в лагере «Моше Даян» в Глилоте, к северу от Тель-Авива, провел полковник Н., командир отряда «Телем» управления военной разведки. «Телем» отвечает за инфраструктуру, логистику и перевод военной разведки в ее новый кампус в регионе Негев на юге Израиля.

По данным пресс-службы ЦАХАЛа, все добровольцы — ученики одной школы в Петах-Тикве.

Их участие является частью программы, проводимой некоммерческой организацией «Гдолим Бэмадим», занимающейся помощью молодежи с особыми потребностями.

В прошлом году, когда проект только стартовал, в нем участвовали четыре волонтера. В ЦАХАЛе заявили, что ожидают дальнейшего расширения программы.

«Когда я командовал кадетской базой военной разведки, я всегда испытывал большую гордость во время церемоний приведения к присяге, видя израильский народ во многих его разнообразных формах, стоящих на поле боевых порядков. Принятие новых добровольцев – логическое завершение израильской мозаики и символ настоящего единения», — отметил полковник Н.

4 января, 2022 | Category: Израиль, Новости
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  