14 добровольцев с особыми потребностями будут служить в разведке ЦАХАЛа

Церемонию, которая состоялась в лагере «Моше Даян» в Глилоте, к северу от Тель-Авива, провел полковник Н., командир отряда «Телем» управления военной разведки. «Телем» отвечает за инфраструктуру, логистику и перевод военной разведки в ее новый кампус в регионе Негев на юге Израиля.

По данным пресс-службы ЦАХАЛа, все добровольцы — ученики одной школы в Петах-Тикве.

Их участие является частью программы, проводимой некоммерческой организацией «Гдолим Бэмадим», занимающейся помощью молодежи с особыми потребностями.

В прошлом году, когда проект только стартовал, в нем участвовали четыре волонтера. В ЦАХАЛе заявили, что ожидают дальнейшего расширения программы.

«Когда я командовал кадетской базой военной разведки, я всегда испытывал большую гордость во время церемоний приведения к присяге, видя израильский народ во многих его разнообразных формах, стоящих на поле боевых порядков. Принятие новых добровольцев – логическое завершение израильской мозаики и символ настоящего единения», — отметил полковник Н.