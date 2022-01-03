Женщина родила близнецов с разницей в 15 минут в разные годы

В американским штате Калифорния у женщины начались роды прямо перед наступлением Нового года. В итоге у нее родились близнецы — мальчик и девочка, — один из которых появился на свет в 23:45, а вторая с разницей в 15 минут, ровно в полночь, сообщает New York Post.

Мальчик родился первым по счету. Его вес составил шесть фунтов одна унция. Вес его «младшей» сестры — пять фунтов 14 унций. Их мать Фатима Мадригал (Fatima Madrigal) призналась, что считает невероятно удивительным иметь детей-близнецов с разными днями и годами рождения. Врач, принимавший роды, назвала этот случай одними из самых запоминающихся в своей карьере.

Новорожденные, которым дали имена Альфредо Антонио (Alfredo Antonio) и Айлин Иоланда (Aylin Yolanda) являются не первыми детьми в семье Мадригал. Она уже воспитывает двух девочек и мальчика вместе со своим мужем Робертом Трухильо (Robert Trujillo).