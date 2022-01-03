В новом сезоне «Острых Козырьков» вернется всеобщая любимица

Новый трейлер «Острых Козырьков» несказанно обрадовал поклонников серии. В новом сезоне ожидается появления одной из самых популярных современных молодых актрис — Ани Тейлор-Джой.

Сериал повествует о восхождении и борьбе за власть в Великобритании первой половины XX века семьи Шелби. Это история о бандитах цыганского происхождения, которые смогли пробиться на самую вершину государственной и финансовой иерархии.

Грядущий сезон станет последним в сериале, однако к запуску планируется полнометражный фильм.

Источник фото: Legion-Media