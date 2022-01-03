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Транзит российского газа через Украину в Словакию продолжает падать

Транзит газа из России через Украину в Словакию второй день подряд резко сокращается, следует из данных словацкого оператора газотранспортной системы Eustream.

Так, за минувшие сутки прокачка через точку соединения Ужгород — Вельке Капушаны (пограничный пункт между Украиной и Словакией) упала почти на 30% — с 49,5 до 35,5 млн кубометров.

Напомним, накануне сообщалось, что транзит российского газа через Украину в направлении Словакии упал 1 января 2022 года до минимума за два месяца.

Уменьшение поставок происходит на фоне того, что российский концерн «Газпром» почти две недели не бронирует мощности газопровода «Ямал — Европа» для транзита голубого топлива через Польшу.

3 января, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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