Сварочные машины: существующие типы и принципы функционирования

Серийное изготовление различных металлических изделий (как стальных, так и из цветных сплавов) может подразумевать применение различных способов объединения заготовок в единую конструкцию. При этом наиболее распространенной является технология сваривания. Сегодня она активно применяется как при производстве небольших изделий, так и массивных конструкций, позволяя обеспечить их механическую прочность и долговечность.

Современные специализированные сварочные машины нашли широкий спрос для оснащения промышленных цехов предприятий автомобилестроения и мебельной промышленности, используются при изготовлении элементов секционных и иных ограждений, складского, торгового и прочего оборудования. При этом существующий выбор позволяет подобрать оптимальную модификацию станка в точном соответствии с имеющимися потребностями.

Основные технологии

Существуют различные способы сваривания металлических заготовок в единую конструкцию. Их можно разделить на группы в зависимости от различных признаков, в том числе:

● участия оператора в технологическом процессе (ручные, полуавтоматические и автоматические);

● расположения рабочего органа оборудования во время сваривания металлов (контактные, аргонодуговые и т. д.);

● рабочего вещества (плазма, газ).

При этом стоит отметить, что в последнее время промышленные предприятия все чаще отдают предпочтение эксплуатации роботизированных сварочных машин. Такое оборудование требует минимального участия оператора в технологическом процессе (его функции, как правило, состоят всего лишь в контроле), позволяя производить продукцию высокого качества в больших объемах.

Кроме прочего, важно указать, что многие методы сваривания постепенно теряют свою актуальность. Например, машины ручного электродугового типа сегодня используются только для ремонта различных металлоконструкций, хотя еще 10–15 лет назад они практически не имели альтернатив.

Применяемые приспособления

Современное сварочное оборудование представляет собой совокупность специализированных установок мобильного и стационарного типа, отличающихся между собой не только по принципу функционирования, но и по мощности, производительности и иным характеристикам. В зависимости от целевого назначения они могут изготавливаться на основе:

1. Трансформаторов. Основной элемент конструкции любой машины электродугового типа. Выполняют преобразование поступающего из сети напряжения до необходимых показателей.

2. Инверторов. Представляют собой более прогрессивную модификацию трансформаторов.

3. Реостатов. Используются в конструкции оборудования для точной настройки его функциональных параметров (например, силы тока).

4. Плазмотронов. Применяются в плазменном сварочном оборудовании для формирования ионизированной рабочей среды.

Кроме прочего, необходимо отметить такую разновидность устройств, как автономные машины. Их конструкция включает дизельный или бензиновый генератор, вырабатывающий электроэнергию.

Источник: сайт weld-pl.com