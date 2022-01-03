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Старейшая женщина в мире отпраздновала 119-летие

Японке Канэ Танаке, которая в Книге рекордов Гиннесса признана старейшей женщиной в мире, исполнилось 119 лет. Об этом сообщает агентство Kyodo.

День рождения она отпраздновала в воскресенье, 2 января. Женщина проживает в доме престарелых в префектуре Фукуока. Из-за пандемических ограничений у нее практически нет возможности увидеться с родственниками.

Канэ Танака родилась в 1903 году. Во время Второй мировой войны погибли ее супруг и старший сын. Женщина всю жизнь проработала в магазине, где продавала рисовые лепешки. В 70-е годы ХХ века она вышла на пенсию и несколько раз выезжала в США, а с 2005 года живет в доме престарелых.

В 103 года пожилой японке удалили раковую опухоль. Других серьезных болезней с тех пор у нее не отмечалось.

3 января, 2022 | Category: Мир, Новости
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