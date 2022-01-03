Принц Гарри и Меган Маркл собрались сменить место жительства

Британский принц Гарри и его супруга, актриса Меган Маркл, планируют сменить место жительства спустя полтора года после покупки особняка за 11 миллионов фунтов стерлингов , пишет Daily Mirror.

По данным источников, герцог и герцогиня Сессекские не бывают там «на седьмом небе» от счастья и поэтому планируют сменить место жительства. Пара недовольна месторасположением особняка. Она не чувствует в доме уединения, несмотря на то, что поместье окружает изгородь из сосен и кипарисов. При этом принц Гарри и его супруга не планируют уезжать далеко, они выбрали дом по соседству и собрались купить его.

С 1 апреля 2020 года принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи.

Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.