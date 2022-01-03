Как выбрать такси для поездок на постоянной основе

Время праздников, это гости и застолья, и это как раз то время, когда стоит оставить свой автомобиль дома, а воспользоваться услугами такси. Такси на каждый день, это практическая необходимость, которая может понадобится буквально несколько раз в месяц, а иногда и в день. Для выбора такого транспорта достаточно воспользоваться горячим номером, который должен быть всегда по рукой. По Украине это может быть универсальный номер вызова такси — 3000, который работает круглосуточно , например в Киеве — https://shark-taxi.ua/ru/goroda/kiev, и других миллионных городах, однако управляется все диспетчерами с единого номера. И что особенно удобно, звонок совершенно бесплатный и вызов регистрируется мгновенно в любое время дня или ночи.

В любом городе в любое время

Shark-Taxi позволяет колоссально экономить ваше время и деньги именно благодаря единой универсальной службе диспетчеров, которая работает по всей Украине. Точно также вызов такси осуществляется и в Харькове — https://shark-taxi.ua/ru/goroda/kharkiv или в любых других городах. Вы получаете минимальное время подачи, а в случае особых пожеланий и любой класс транспорта. Это может быть и грузовое такси или премиум — все зависит от необходимости.

Как определить, как вам машина такси необходима

Для выбора такси, на котором вы поедете, определитесь для начала с тем, для какой задачи вам нужен транспорт. Если встретить кого-то в аэропорту или на вокзале с вещами, то стоит брать вместительный автомобиль, если же вам просто «подскочить» быстро в определенное место, выбираете эконом класс. Для встречи официальной делегации или руководства компании вы конечно же выберите класс «бизнес». Это отражается на цене, но при регулярном сотрудничестве есть программа лояльности и с каждым разом с помощью Shark-Taxi вы экономите больше денег, но главное вы экономите время за счет отлично слаженной работы этой службы, которая покрывает всю Украину.

Цены будут гибкими также и в зависимости от времени суток. Естественно, что в часы пик стоимость может вырасти за счет того, что есть пробки или тянучки, но в любое другие время тариф окажется самым оптимальным. Также в любое время вы можете использовать свою скидку и это очень приятно. Для того, чтобы рассчитывать стоимость поездки, вы использовать мобильное приложение Shark-Taxi, которое устанавливается на ваш смартфон. Оно также позволяет сделать вызов машины в любом городе.