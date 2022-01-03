Как быстро изучить английский язык по книгам

Подходят к концу праздники. Еще несколько дней и мы погружаемся в работу или учебу. Знание английского языка сейчас является ключевым навыком при трудоустройстве или карьерном росте. И потому актуально практиковать английский при любой возможности. А правильная практика, это разговорный язык, плюс книги. Вы берете книги для изучения грамматики английского языка и используете их для самообучения. Это очень удобно и правильно, если вы используете комбинированный метод изучения английского языка, который является наиболее правильным и эффективным.

Комбинированный метод изучения английского языка.

Суть этого метода заключается в том, что помимо работы с преподавателем вы тратите достаточно времени (минимум час) для самостоятельной практики и обучения. И тогда вы получаете достаточно успешный результат — ваша скорость изучения английского языка значительно возрастает. Помимо книг для изучения грамматики английского, вы также должны пользоваться литературным языком и правилами построения фраз или предложений в обыкновенном разговоре. Это может быть и изучения сленговых выражений. Для этого подойдут адаптированные книги на английском языке для повседневного чтения, которые вы можете найти здесь — https://www.britishbook.ua/catalog/adaptirovannye-knigi-dlya-chteniya/yazyk-english/ и приобрести. Вам понадобится как минимум 2-3 книги из разных периодов или стран (например американские и британские авторы), что значительно расширит ваше восприятие оборотов разговорной и литературной речи.

Какие задачи мы ставим для себя:

Знать грамматику

Иметь словарный запас

Практиковать разговорный и литературный язык

И мы их успешно решим с помощью britishbook.ua!

Сколько времени тратить на книги для успеха

Если вы хотите получить быстрый результат, то это не так легко, запаситесь терпением. Подойдите к изучению английского языка основательно и с тем, чтобы выделять достаточно времени ежедневно. Постарайтесь помимо того, что вы встречаетесь с преподавателем английского три раза в неделю (это оптимально), обязательно ежедневно отрывать хотя бы одну книгу и выделять до часа времени. Если это вызывает усталость, то делайте паузу и например используйте книги для изучения английского два раза в день по пол часа. Берите книгу для чтения и рядом покладите книгу по грамматике. Тогда вы сможете комбинировать их в удобный способ.

Стоит отметить, что если вы хотя бы пять раз в неделю используете книги для изучения английского языка, то через несколько месяцев явно ощутите успех и быстрое движение вперед.