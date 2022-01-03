Известный американский профессор дала прогноз по коронавирусу в 2022 году

Американский биолог Анча Баранова спрогнозировала развитие ситуации с коронавирусом в 2022 году.

По ее словам, для человечества будет большим везением, если новый штамм «омикрон» вытеснит предыдущую «дельту». Однако вероятнее всего, что наступит «динамическое равновесие», и оба варианта продолжат существование, пишет «МК».

Баранова отметила, что при этом будет важно, какая доля людей обладает перекрестным иммунитетом.

«Это остаточный иммунитет, который уже имеется у некоторых людей, кто ранее болел одним подвидом коронавируса, и поэтому немножко устойчив к другому», — пояснила специалист.

Он также допустила, что для усиления защиты вакцинами понадобится прививаться каждые два-три месяца.