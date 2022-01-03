Израильское изобретение удаляет сахар из сока, не портя его вкус

Цахи Березовски знает толк в соках. Как генеральный директор Prodalim Group, глобального дистрибьютора напитков для Coca-Cola, Pepsi и Dr Pepper, он следит за попытками выпустить фруктовый сок с низким содержанием сахара, который по вкусу не уступал бы обычному.

«BlueTree изобрела фантастическую технологию, которая позволяет уменьшить количество сахара и сохранить вкус», — говорит Березовский. — Мы попробовали множество соков с пониженным содержанием сахара, изготовленных по разным технологиям. В конце концов, если апельсиновый сок не будет вкусным, никто не будет его пить».

Ежегодно в мире выжимается более 17 миллиардов литров апельсинового сока — рынок объемом 30 миллиардов долларов, который растет на 5 процентов каждый год, говорит Юваль Кляйн, основатель и генеральный директор компании BlueTree, которая базируется в инкубаторе Fresh Start FoodTech на севере Израиля, созданном OurCrowd совместно с Tnuva, Tempo и Finistere Ventures, сообщает Times of Israel.

Несмотря на то, что фруктовые соки богаты витамином С и полезными питательными веществами, они содержат большое количество натурального сахара, что подрывает их пользу для здоровья.

«Иногда природа не так уж полезна для здоровья, и нам нужно приспособить ее к своим потребностям, — говорит Кляйн. — Натуральный апельсиновый сок содержит много полезных веществ, но без сахара он будет похож на суперфуд. Около пяти миллионов человек — столько же, сколько умерло от коронавируса — умирают каждый год от ожирения, зачастую вызванного избытком сахара».

«Большая часть сахара, который мы едим, включая фруктозу в апельсиновом соке, может вызывать рак. Все больше стран вводят налоги на напитки с высоким содержанием сахара», — добавляет он.

Компания BlueTree запустила свой первый прототип на заводе Fresh Start в Кирьят-Шмоне, производящем до 50 литров в день. Компания также подписала контракт с Priniv, израильским производителем безалкогольных напитков, и готова подписать меморандум о взаимопонимании с глобальным производителем соков и напитков, чтобы продавать продукцию BlueTree нескольким международным брендам.

Компания рассчитывает получить первые продажи в 2022 году. В настоящее время компания проводит раунд финансирования через OurCrowd, инвестиционную платформу, расположенную в Иерусалиме.

В отличие от других методов снижения сахара, в которых применяются ферменты, изменяющие химический состав сока, BlueTree использует запатентованную технологию, основанную на соединении природного происхождения. Сразу после отжима сока его фильтруют и пропускают через соединение, которое просто извлекает сахар.

Побочным продуктом, говорит Кляйн, является новый вид чистого сахара, который он называет «апельсиновый сахар». Его можно использовать для производства крема для лица и других потребительских товаров.

«Мы делаем нечто совершенно отличное от наших конкурентов. Наша технология — единственная, которая физически удаляет сахар. При этом не происходит ни потери фруктов, ни разбавления, ни потери вкуса, — говорит Кляйн. — Никто не делал этого раньше». В результате получается версия апельсинового сока с пониженным содержанием сахара, который мы все пьем в бутылках. Он свежий, на 100% натуральный, но с меньшим содержанием сахара».

«Пятьдесят процентов сахара в соке — это сахароза, то же, что белый сахар, который вы добавляете в кофе. Она прилипает к нашему составу, и сок течет дальше без молекул сахарозы, — объясняет Кляйн. — Он удаляет только сахарозу, а глюкозу и другие молекулы оставляет в покое».

Апельсиновый сок обычно содержит от 9 до 12 процентов сахара, в зависимости от сорта апельсинов. Компания BlueTree надеется в конечном итоге достичь показателя в 4,5 процента.

«Мы знаем, что при снижении содержания сахара на 30 процентов сок остается свежим, он похож на апельсиновый сок, он по-прежнему очень вкусный — и продукт получается натуральным, таким же, как натуральным является половинчатое молоко», — говорит Кляйн.

«Мы считаем, что к концу 2022 года мы начнем продавать его в Израиле, впервые в мире. Затем мы планируем начать производство и распространение этого сока по всему миру».

В ходе испытаний половина опрошенных потребителей заявила, что им больше нравится вкус апельсинового сока, в котором на 30 процентов меньше сахара, при этом они не заметили никакой разницы ни в аромате, ни в текстуре напитка.

Если технология будет успешно реализована в промышленных масштабах, она также может быть использована для снижения избытка сахара в других напитках и удаления лактозы из молока.

Кляйн отмечает, что повышение температуры на всей планете привело к тому, что виноград стал содержать больше сахара, в результате чего содержание алкоголя в вине достигает 60 процентов. Владельцы виноградников обратились в BlueTree с вопросом, можно ли использовать эту технологию для снижения содержания сахара в вине до того, как оно перебродит и превратится в алкоголь.

«У нас есть шанс сделать мир лучше, уменьшив содержание сахара во всех природных жидкостях, — говорит Кляйн. — И я твердо убежден, что наш продукт должен быть доступен не только привилегированным слоям населения, но каждому простому человеку».

Илья Амигуд