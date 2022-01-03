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Израиль разрешит въезд в страну вакцинированным туристам

Власти Израиля с 9 января откроют границы для вакцинированных или переболевших коронавирусом иностранных туристов. Об этом пишет министерство здравоохранения государства.

«Премьер-министр и министры иностранных дел, здравоохранения, внутренних дел, туризма и транспорта пришли к выводу, что с воскресенья 9 января вакцинированные и переболевшие COVID-19 иностранцы из «оранжевых» стран смогут получить разрешение на въезд», — говорится в сообщении ведомства.

Иностранным туристам из «красных» стран   по-прежнему запрещен въезд в страну. В настоящий момент в этом списке порядка 15 государств, в том числе США, Великобритания, Турция, Мексика и Швейцария.

Отмечается, что туристам будет необходимо выполнить ряд условий: до прибытия в страну сдать ПЦР-тест и заполнить специальную онлайн-форму на правительственном сайте, после — сделать повторный анализ на коронавирус и соблюдать трехдневный карантин до получения результата ПЦР-теста.

3 января, 2022 | Category: Израиль, Новости
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