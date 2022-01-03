Израиль может достичь коллективного иммунитета — но не за счет вакцинации Министр обороны США заразился коронавирусом » Европа ужесточает антиковидные правила Греция вводит дополнительные меры по борьбе с коронавирусом для сдерживания распространения варианта «Омикрон». С сегодняшнего дня в супермаркетах и общественном транспорте обязательны респираторы или двойные медицинские маски. Развлекательные заведения будут пускать лишь вакцинированных посетителей и работать только до полуночи, за одним столом может сидеть не более шести человек. На футбольных стадионах сможет присутствовать только 10% от максимального числа зрителей, посетители больниц и домов престарелых должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позже, чем за 48 часов до посещения. 50% персонала как в государственном, так и в частном секторе должны перейти на работу из дома. Эти меры будут действовать как минимум до 16 января. Во Франции с сегодняшнего дня вступает в силу обязательная работа из дома по меньшей мере три дня в неделю для тех, кто может работать удаленно. Сокращается количество зрителей, которые могут присутствовать на общественных мероприятиях как на открытых, так и на закрытых площадках. Запрещается употребление еды и напитков в общественном транспорте, а также в кинотеатрах, театрах и на спортивных объектах. Еду можно употреблять только сидя внутри баров и ресторанов. Ожидается, что новые правила будут действовать не менее трех недель. В Британии на этой неделе заканчиваются школьные каникулы, в Англии уже объявлено об обязательных масках на уроках для учащихся средних школ и тестировании перед возвращением в классы. Обязательные маски на уроках вводятся до 26 января. В то же время в воскресенье правительство заявило, что пока статистика по ситуации с коронавирусом не подтверждает неоходимости вводить дополнительные ограничения.