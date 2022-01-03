Джим Керри удивлен: фанатка создала торт Гринча в полный рост

К новогодним праздникам пекарь из Англии создала огромный десерт в виде книжного и киноперсонажа Гринча – создания, которое не любит Рождество. Замечательный торт повара привлек внимание соцсетей и даже получил одобрительную реакцию от любимого актера женщины – Джима Керри, который сыграл Гринча в киноадаптации.

Лара Мейсон, владелица пекарни Cake Anything, сделала оригинальный торт Гринча в натуральную величину. За основу женщина взяла персонажа, которого сыграл Джим Керри в фильме 2000 года.

На приготовление новогоднего десерта у Мейсон ушло 3 дня.

Как Лара приготовила торт

По словам женщины, она пыталась сделать съедобного Гринча еще 9 лет назад, однако тогда ей не удалось сделать торт. В этом году Мейсон решила повторить попытку – и результат превзошел все ее ожидания.

На этот раз получилось очень хорошо – я хотела сделать все правильно. Мы начали с внутреннего каркаса, который сделал мой муж, и стали медленно строить торт вокруг него, – рассказала Мейсон.

Пекарь отметила, что торт было довольно сложно делать – причиной этого стало состояние здоровья женщины и предновогодние приготовления. Сначала Мейсон планировала готовить торт 17 дней, однако сроки пришлось значительно сократить.

Определенно было сложно дать себе только 3 дня, чтобы завершить все, особенно с восстановлением после операции, с COVID-19 и двумя маленькими детьми, – сказала повар.

Лара рассказала, что Гринч сделан из обычных бисквитов, которые накладывались друг на друга. Между каждым слоем лежит ваниль и шоколадная глазурь, а верх съедобной скульптуры украшен шоколадным ганашем, который затвердел и держит форму.

Я также использовала золотистый сироп, белый шоколад и пищевые красители. Однако полный рецепт новогоднего тортика я буду держать в секрете, – добавила Мейсон.

Джим Керри отреагировал на торт

Когда Лара выложила фотографию со съедобным Гринчем, ее творение заметил настоящий похититель Рождества – Джим Керри, который сыграл в одноименном фильме главную роль.

Мне позвонил мой друг, который сказал, что Джим Керри разместил в твиттере ссылку на мой ютуб-канал. Я была шокирована – он мой любимый актер. Мое видео посмотрели только 2 тысячи человек, и одним из них был Джим Керри – это было впечатляюще, – рассказала пекарь.

Керри поделился постом Лары в твиттере и пошутил что это была его главная цель – быть съеденным его поклонниками.

После реакции Джима Керри видео Мейсон в тиктоке набрало более 20 миллионов просмотров.

Вы знаете, что сделали хорошую работу, когда видите, что ваши вещи расходятся по всему миру,– сказала Лара.