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Беспилотники атаковали коалицию США

В Ираке два неопознанных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали силы международной коалиции, возглавляемой США. Об этом в понедельник, 3 января, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на военные источники в стране.

По словам собеседников издания, нападению подверглась база «Виктория» в международном аэропорту Багдада. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Оба дрона удалось подбить при подлете к военной базе при помощи системы ПВО. При этом позже на обломках их крыльев обнаружили надписи «Месть вождя» и «Месть Сулеймани» — атака была организована во вторую годовщину убийства иранского генерала, командира элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, уточняет газета.

3 января, 2022 | Category: США
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