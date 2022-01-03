2000-летние книги об Иисусе из свинца выставлены в музее

Речь идет о книгах из свинцовых пластин, сшитых металлическими кольцами. Их возраст составляет около 2000 лет. Они были обнаружены в 2008 году в Иордании бедуином по имени Хассан Седа. Книги привлекли внимание тем, что на их страницах упоминаются Иисус Христос, а также апостолы Иаков, Петр и Иоанн.

Сомнения скептиков развеяли физики Роджер Уэбб и Крис Хейнес.

Они провели химический анализ сплава на основе свинца, из которого были изготовлены эти книги. Его состав оказался идентичен составу древнеримской пластины, обнаруженной археологами в графстве Дорсет в Англии. Ее возраст тоже составляет около 2000 лет. Исследователи утверждают, что артефакты были изготовлены примерно в одно время. На это указывают и одинаковые следы коррозии.

Изотопный анализ подтвердил, что книги не были изготовлены в XX или XXI веке, как считают некоторые. К слову, свинцовый кодекс общество приняло неоднозначно. Отдельные записи даже сочли провокационными. Например, в тексте говорится о том, что пророк Иисус верил в бога, который был одновременно мужского и женского пола.

Также утверждается, что его учение было всего лишь возрождением древней иудейской религии. Кстати, книги содержат рассказ о явлении бога людям во время молитвы Иисуса в храме Соломона, который снабжен иллюстрацией — портретом Христа. Впрочем, задачей физиков было определение подлинности артефакта, и они признали его настоящим.

Откуда же взялись эти книги?

Собрание книг, числом около семидесяти, каждая из которых состоит из 5-15 свинцовых листов, скрепленных свинцовыми кольцами, было обнаружено в отдаленной безводной местности в северной Иордании в промежутке между 2005 и 2007 годами.

Внезапное наводнение обнажило две ниши внутри пещеры, одна из которых была помечена знаком меноры (семисвечника), древнего религиозного иудейского символа.

Некий иорданский бедуин открыл затворы этих ниш и то, что он нашел внутри, может представлять собой исключительно редкий памятник раннего христианства.

После этого они были вывезены в Израиль. Это вызвало гневную реакцию правительства Иордании, которое, по сообщению BBC, считает, что это акт контрабанды.

Израильский бедуин, у которого хранятся ныне книги, отрицает то, что он вывез их из Иордании контрабандой и заявляет, что они были достоянием его семьи в течении 100 последних лет.

По словам иорданских властей, оно «приложит все усилия на всех уровнях» для возвращения реликвий на родину.

Директор иорданского департамента древностей Зиад аль-Саад утверждает, что эти книги могли быть написаны последователями Иисуса в периоде нескольких десятилетий, непосредственно следующих за Его распятием.

«Они действительно представляют собой огромную ценность, и возможно, большую, нежели кумранские свитки Мертвого моря», – говорит аль-Саад.

«Быть может, необходимо будет провести в дальнейшем исследование и проверку на подлинность этих документов, но первые сведения весьма воодушевляют, и как кажется, перед нами очень важное и значимое открытие, возможно, самое громкое открытие в истории археологии».

Это звучит почти невероятно – так какова же очевидность?

Книги, выполненные в виде «кодексов», т. е. в привычном нам формате книги, в отличие от свитков, по-видимому, были отлиты в свинцовых формах прежде, чем их скрепили свинцовыми кольцами.

Листы, составляющие их, размером примерно с кредитную карточку, содержат текст на древнееврейском языке, причем большая его часть зашифрована.

Если памятник действительно относится к раннему христианству, а не к иудейской традиции, то ценность его огромна.

Дэвид Элкингтон, исследователь древних археологических находок, связанных с религией, возглавляющий британскую группу, пытающуюся возвратить свинцовые книги в целости в иорданский музей, был одним из немногих людей, видевших коллекцию воочию.

По его словам, это может быть важнейшим открытием в христианской истории. «Мысль о том, что в нашем распоряжении предметы, которые могли держать в руках первые святые Церкви, захватывает дух».

Он полагает, что самым красноречивым свидетельством раннехристианского происхождения памятников могут быть изображения, украшающие обложку книг и некоторые из страниц, открытых для обозрения к настоящему времени.

По утверждению Элкингтона, отличительные особенности памятников указывают на то, что раннехристианская традиция понимала изображение Иисуса рядом с другими людьми как явление Бога.

«Речь идет о пришествии Мессии», – говорит исследователь.

«В верхней части одной из обложек книги мы видим семисвечник-менору, которую иудеи категорически запрещали изображать, поскольку она помещалась в Святая святых Храма как знак присуствия Бога».

«Итак, перед нами пришедший Мессия подходит к Святая святых, иными словами, Он обладает знаком Своей избранности Богом».

Филип Дэвис, почетный профессор кафедры изучения Ветхого Завета Шеффилдского университета, утверждает, что наиболее убедительным свидетельством раннехристианского происхождения памятника служат пластина, на которой отлита карта священного города Иерусалима.

«Увидев это, я остолбенел. Меня поразило это изображение, столь отчетливо христианское», – говорит профессор.

«На переднем плане мы видим крест, а за ним расположено то, что, видимо, обозначает место погребения Иисуса. Это небольшое строение с отверстым выходом, за которым виднеются городские стены. Они присутствуют и на других изображениях, и несомненно, это стены Иерусалима».

Крест – наиболее выразительный символ. Он выглядит как заглавная буква Т, и именно такие кресты использовали римляне для наказания через распятие.

«Это христианское распятие, которое происходит за пределами городских стен», – говорит Дэвис.

Маргарет Баркер, специалист по новозаветной истории, указывает на то, что местоположение находки, о которой речь, говорит скорее о раннехристианском, чем иудейском, ее происхождении.

«Нам известно, что две группы христиан бежали от преследования в Иерусалиме, и они перешли реку Иордань возле Иерихона, а затем проследовали на восток очень близко к месту, где, как утверждают, были найдены книги», – утверждает она.

«Еще одно обстоятельство, которое с большой вероятностью указывает на раннехристианское происхождение – то, что это не свитки, а кодексы. Написание текстов в виде кодекса преимущественно перед свитками – отличительная черта раннехристианской культуры. Запечатывание книг также представляет собой особенность тайной традиции раннего христианства».

О таких запечатанных книгах есть свидетельство в книге Откровения.

Один из фрагментов текста из обнаруженного собрания, который был прочитан и переведен, также содержит в себе отсылку к Библии.

Он помещен возле изображения меноры и гласит: «Я пойду праведным путем». Это выражение также попадается в книге Откровения.

Если в иудейских текстах это достаточно распространенное выражение, то здесь оно может относиться к Воскресению Христа.

Безусловно, все предметы коллекции относятся к одному историческому периоду.

Исследования свинца, подвергшегося сильной коррозии, проведенные специалистами по металлам, свидетельствуют о том, что изготовление книг не относится к недавнему времени.

Археология раннего христианства доселе располагала весьма скудным количеством памятников.

Немного известно о том, что происходило после распятия Иисуса вплоть до времени Посланий ап. Павла, датируемых несколькими десятилетиями спустя, которые описывают распространение христианства вне иудейского мира на западе.

До сих пор не случалось столь масштабных открытий, относящихся к истории раннего христианства на исконной его земле и датируемых столь ранним временем.