ВОЗ признала болезнью чрезмерную любовь к компьютерным играм

Пристрастие к видеоиграм теперь официально считается болезнью. Обновленная международная классификация болезней опубликована на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как следует из документа, чрезмерное увлечение компьютерными играми относится к числу психических расстройств.
Для постановки соответствующего диагноза необходимо в течение года наблюдать у человека признаки «игрового расстройства», которые негативно влияют на его социальную, профессиональную и семейную жизнь.
Отмечается, что диагноз должен ставить только прошедший обучение профессиональный медик. Личные мнения родственников или друзей заменить заключение специалисты не могут.
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