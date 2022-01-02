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ВОЗ признала болезнью чрезмерную любовь к компьютерным играм

Пристрастие к видеоиграм теперь официально считается болезнью. Обновленная международная классификация болезней опубликована на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как следует из документа, чрезмерное увлечение компьютерными играми относится к числу психических расстройств.

Для постановки соответствующего диагноза необходимо в течение года наблюдать у человека признаки «игрового расстройства», которые негативно влияют на его социальную, профессиональную и семейную жизнь.

Отмечается, что диагноз должен ставить только прошедший обучение профессиональный медик. Личные мнения родственников или друзей заменить заключение специалисты не могут.

2 января, 2022 | Category: Мир, Наука, Новости
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