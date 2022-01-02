Власти Франции обязали детей носить маски

Во Франции детей от шести лет обязали с 3 января носить маски в общественных местах. Соответствующее постановление приняли власти в связи со всплеском заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикрон».

Как уточняется на портале документов кабинета министров, это правило распространяется на общественные учреждения, рестораны и кафе, транспорт, храмы и спортивные площадки.

Ранее французские власти ввели обязательное ношение масок на улицах в Париже. До 31 декабря маски требовалось носить только в помещениях.