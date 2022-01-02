Умерла режиссер «Смешариков» и «Лунтика»

Режиссер анимационного кино Галина Воропай умерла в возрасте 49 лет. Об этом сообщается в официальной группе кафедры режиссуры мультимедиа и анимации СПбГИКиТ во «ВКонтакте».

Уточняется, что Воропай скончалась в ночь на 30 декабря. «Приносим соболезнования ее родным и близким! Галина Владимировна всегда останется в нашей памяти светлым и радостным человеком, который очень любил жизнь и кино!» — говорится в сообщении.

Причины смерти не называются.

Галина Воропай родилась 24 февраля 1972 года в Ленинграде. Была режиссером мультисериалов «Лунтик» и «Барбоскины», также работала над новым сезоном «Смешариков». Кроме того, она была художником-аниматором мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей» и режиссером анимации «Про Федота Стрельца Удалого Молодца».