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Новый парень Кардашьян зажег на сцене с Майли Сайрус

Новый парень Кардашьян зажег на сцене с Майли Сайрус

Уличенный в связи с Ким Кардашьян комик и актер Пит Дэвидсон стал соведущим Майли Сайрус на ее новогодней вечеринке. Компанию на сцене им составили Холзи, рэперы Lil Nas X и Джек Харлоу, рэперша Saweetie и певица Анитта.

Сайрус и Дэвидсон известны своей скандальной репутацией, связанной с употреблением запрещенных веществ, о чем они, с места в карьер, начали шутить на сцене.

Вдобавок к этому, обе звезды в шутку признались, что часть татуировок на их телах — ненастоящие. Кроме того, ведущие пожаловались гостям на постоянное внимание камер, сообщает Yahoo Entertainment.

Источник фото: Legion-Media

2 января, 2022 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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