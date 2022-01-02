Израиль нанес удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по целям в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военных.

«ЦАХАЛ в настоящее время атакует цели террористов в секторе Газа», — говорится в сообщении.