 
«  
  »

Израиль нанес удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по целям в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военных.

«ЦАХАЛ в настоящее время атакует цели террористов в секторе Газа», — говорится в сообщении.

2 января, 2022 | Category: Израиль, Новости
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  