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Дэниэл Крэйг получил рыцарский орден

Дэниэл Крэйг получил рыцарский орден

По сюжету книги Яна Флеминга Джеймс Бонд стал кавалером ордена Святых Михаила и Георгия в 1953 году.

Актер Дэниэл Крэйг, прославившийся благодаря фильмам об агенте 007 Джеймсе Бонде, получил британский рыцарский орден Святых Михаила и Георгия. Об этом свидетельствует документ на сайте правительства Великобритании. Такой же награды по сюжету бондианы был удостоен и его киногерой.

Крейг получил награду за заслуги в кино и театре. Он стал кавалером ордена – это наименьшая степень старшинства данной награды. По сюжету книги Яна Флеминга Джеймс Бонд стал кавалером ордена Святых Михаила и Георгия в 1953 году.

Помимо Крейга, этим и другими рыцарскими орденами был награжден ряд политиков и дипломатов. В частности, Тони Блэр, занимавший пост премьер-министра Великобритании в 1997-2007 годах, удостоился Ордена Подвязки – высшего рыцарского ордена в стране.

Также в прошлом году Крейгу за роль Бонда присвоили звание почетного командующего Королевского флота Великобритании.

Дэниел Крейг сыграл Джеймса Бонда в последних пяти фильмах по мотивам романов журналиста и писателя, офицера британской военной разведки Яна Флеминга – «Казино «Рояль», «Квант милосердия», «007: Координаты Скайфолл», «007: Спектр» и «Не время умирать».

2 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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