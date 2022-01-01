Топ новогодних фильмов для всей семьи

Новогодне-рождественские праздники – хорошая возможность собраться вместе с родными и близкими.

В этот период просмотр любимых фильмов под одеялом с вкусняшками уже стал своеобразной традицией. Конечно, в топе украинских зрителей – легендарные «Ирония судьбы» и «Один дома». Но сегодня предлагаем вам к просмотру не менее отличные картины.

Мы подготовили подборку старых и новых фильмов, которые поднимут настроение и вдохновят на празднование.

«Чудо на 34-й улице» (1994)

Фильм «Чудо на 34-й улице» – римейк одноименной рождественской комедии 1947 года, включенный в «Реестр наиболее значимых картин США». Главная героиня, 6-летняя Сюзан, живет с мамой и не верит, что Санта-Клаус – волшебник. Несмотря на это, она по традиции написала список желаний на Рождество, где велела получить новый дом, папу и маленького братика.

Интересно, что продюсером и сценаристом фильма стал Джон Хьюз, работавший над трилогией «Один дома».

«Гринч – похититель Рождества» (2000)

Эта история рассказывает о жителе вымышленного города Ктоград— зеленом и мохнатом существе по имени Гринч, который ненавидит Рождество. Праздники напоминают ему об одиночестве и о том, что он изгой. Поэтому, однажды Гринч решил испортить всем праздник и украсть все подарки.

Главную роль в ленте сыграл Джим Керри. В 2018 году студия Illumination выпустила мультфильм-римейк.

«Плохой Санта» (2003)

В комедии для взрослых речь идет о необычном Санта-Клаусе Вилли. Он злодей, который уже был за решеткой, бабник и алкоголик. Каждый год мужчина вместе со своим напарником грабит магазины. Впрочем, одна встреча с маленьким мальчиком перевернула жизнь плохого Санты и заставила Вилли встать на верный путь.

«Чарли и шоколадная фабрика» (2005)

По сюжету Чарли Бакет – мальчик, который счастливо, но очень бедно живет в большой семье в старом доме. В канун Рождества он выигрывает «Золотой билет» — пропуск на желаемую шоколадную фабрику Вилли Вонки. Вместе с ним на фабрику отправятся еще четыре ребенка — все они, как говорится в билетах, получат пожизненный запас шоколада после экскурсии, а один счастливчик даже станет обладателем особого приза.

«Крампус» (2015)

В ленте речь идет о семье, которая поссорилась в канун праздника. Маленький Макс из-за скандалов взрослых уничтожает письмо, которое написал Санте. В результате, вместо доброго волшебника в семью пришел Крампус — злой двойник.

«Любите Куперов» (2015)

В комедии Шарлотта Купер мечтает об идеальном семейном ужине, где все четыре поколения собираются за одним столом. Впрочем, эта встреча стала веселой не для всех.

«Щелкунчик и четыре королевства» (2018)

События фильма-сказки основаны на известной истории, но этот рассказ с несколько другой стороны. В Рождественские праздники юная Клара готовится вместе с другими получить подарки. Благодаря игре с протянутыми нитями, она оказывается в другом мире и последовательно посещает три королевства. Здесь девочке придется встретиться с удивительными персонажами, которые сделают ее приключения незабываемыми. Однако счастье и безмятежность не могут длиться вечно. Впереди у героини еще одна страна, где все совсем по-другому.

«Мальчик по имени Рождество» (2021)

Тетушка Рут наведывается к своим любимым племянникам, которые недавно потеряли мать, а их отца срочно вызвали на работу. Женщина рассказывает детям историю о мальчике Николасе, который отправляется на север, чтобы найти своего папу Джоэла, уехавшего на поиски волшебной эльфийской деревни. По мнению женщины, именно Николас, который подружился с упрямым оленем и верной мышкой, подарил людям первый праздник.