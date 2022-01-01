Топ новогодних фильмов для всей семьи Николь Кидман обвинила интервьюера в сексизме из-за вопроса о браке с Томом Крузом » Принц Гарри умудрился окончательно разочаровать Елизавету Принц Гарри умудрился окончательно и бесповоротно разочаровать королеву Елизавету. Виной всему стало невинное рождественское поздравление, которое герцог Сассекский обнародовал на днях. На рождественской открытке Гарри поспешил впервые официально показать дочь Лилибет, которая родилась летом. Казалось бы, мир, дружба, жвачка, что может быть трогательнее этого? Однако королевский инсайдер Шон Нил заявил: внешний вид, который Гарри избрал для этого снимка, явно не соответствует статусу герцога. К тому же не в такой одежде хотела бы увидеть внука и сама Елизавета. «Порванные джинсы и босые ноги скорее олицетворяют бунтующих подростков, чем королевских особ, которые носят титулы и занимаются благотворительностью. К тому же это первое Рождество без принца Филиппа, а ведь принц Гарри проводил все свои рождественские праздники с дедушкой и бабушкой. Для Елизаветы II этот американизм стал символом того, что внук отказывается от своих корней», — высказалcя Шон Нил в авторском YouTube-канале.