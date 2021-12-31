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Военные «обезвредят» дно Темзы из-за угрозы образования гигантского цунами

Британский флот готовится к спецоперации, чтобы «обезвредить» дно Темзы от 1,4 тыс. тонн взрывчатки, оставшейся после Второй мировой войны, передает The Sun.

Работы, которые будут проводить эксперты по обезвреживанию бомб, начнутся в июне 2022 года и продлятся два месяца. Спецоперация необходима, чтобы снять угрозу появления гигантского цунами.

Еще 77 лет назад в устье реки затонул сухогруз с боеприпасами из США SS Richard Montgomery. С тех пор находящиеся внутри бомбы угрожали населению. Их мощности хватило бы на образование в Темзе пятиметровой волны, которая способна нанести массовый ущерб и вызвать гибель людей.

31 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости
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