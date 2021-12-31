Саакашвили признался, что у него есть внебрачная дочь

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся — по ряду обвинений — в тюрьме города Рустави, заявил, что у него с грузинской певицей Софией Нижарадзе есть дочь Элис Мария Саакашвили.

«Элис Мария Саакашвили — моя самая любимая девочка и самая маленькая дочь», — признался сегодня Саакашвили в Facebook и поздравил всех жителей страны с наступающим Новым Годом.

При этом, в октябре бывший лидер Грузии заявлял, что состоит в отношениях с депутатом Верховной Рады Украины Елизаветой Ясько. Между тем официально Саакашвили женат с 1993 года на Сандре Руловс, и у пары двое детей — Эдуард и Николоз.