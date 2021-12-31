Определены 10 самых плохих фильмов года

Российским картинам не нашлось места не только на грядущем «Оскаре», но и в списке самых ужасных фильмов года по версиям критиков. Можно ли это назвать прорывом? Спорный вопрос.

Портал PopCornNews решил обезопасить зрителей накануне праздников, ведь свободного времени много, а новых фильмов — еще больше, а потому велик шанс «нарваться» на кино категории Г.

Самым плохим фильмом 2021-го года портал Metacritic назвал картину «Я, ты, безумие». Комедия с Луиз Линтон и Эдом Вествик о сильной и независимой женщине, ставшей «жертвой» незадачливого воришки, получила от критиков целых семь баллов. Из ста.

Следом идет «Звездный рубеж», в котором снялся сам Брюс Уиллис. Видимо, за появление легендарной лысины в кадре фильмы и «накинули» два балла сверху. Крепкий орешек появился и в «Полночи на злаковом поле» с Меган Фокс, но этому триллеру критики поставили аж 24 балла из 100 возможных. Целиком же десятка фильмов, которые не стоит включать, выглядит так: