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Определены 10 самых плохих фильмов года

Брюс Уиллис не на коне: десять самых плохих фильмов 2021-го года

Российским картинам не нашлось места не только на грядущем «Оскаре», но и в списке самых ужасных фильмов года по версиям критиков. Можно ли это назвать прорывом? Спорный вопрос.

Портал PopCornNews решил обезопасить зрителей накануне праздников, ведь свободного времени много, а новых фильмов — еще больше, а потому велик шанс «нарваться» на кино категории Г.

Самым плохим фильмом 2021-го года портал Metacritic назвал картину «Я, ты, безумие». Комедия с Луиз Линтон и Эдом Вествик о сильной и независимой женщине, ставшей «жертвой» незадачливого воришки, получила от критиков целых семь баллов. Из ста.

Следом идет «Звездный рубеж», в котором снялся сам Брюс Уиллис. Видимо, за появление легендарной лысины в кадре фильмы и «накинули» два балла сверху. Крепкий орешек появился и в «Полночи на злаковом поле» с Меган Фокс, но этому триллеру критики поставили аж 24 балла из 100 возможных. Целиком же десятка фильмов, которые не стоит включать, выглядит так:

  1. «Я, ты, безумие» — 7 баллов из 100
  2. «Звездный рубеж» — 9 баллов
  3. «Беги, прячься, бей» — 13 баллов
  4. «Спаситель» — 22 балла
  5. «Ангел мести» — 22 балла
  6. «Мьюзик» — 23 балла
  7. «Страсть, любовь и стволы» — 23 балла
  8. «Виртуоз» — 24 балла
  9. «Полночь на злаковом поле» — 24 балла
  10. «Дать дуба в округе Юба» — 24 балла
31 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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