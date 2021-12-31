Обнаженная Холли Берри опубликовала фото в постели

Голливудская актриса Холли Берри поделилась новым фото, сделанным во время рождественских каникул.

55-летняя кинозвезда опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует топлесс, лежа в постели.

Фото было сделано во время отдыха с бойфрендом, музыкантом Ван Хантом. Позднее актриса также показала снимок их с возлюбленным переплетенных ног.

«Даже наши ноги идут вместе», — подписала кадр звезда.

В начале декабря Берри публично призналась бойфренду в любви со сцены. Актриса назвала Ван Ханта «любовью всей жизни» на церемонии Celebration of Black Cinema & Television.

«Знаете, в этом году я наконец-то нашла любовь. Я знаю, что вы все прошли со мной этот мучительный путь неудач! Вы видели, как я терпела неудачу за неудачей. Помимо того, что я сняла свой первый фильм, я также нашла любовь всей своей жизни, и я знаю, что это правда. Когда вы терпите так много неудач, вы точно знаете, как выглядят неправильные отношения. И поскольку я столько раз терпела поражение, теперь я знаю, как на самом деле выглядит любовь. Ты наполнил меня. Ты стал моей поддержкой. У меня никогда не было такого человека, который поднимал бы меня выше, делая меня самой собой», — заявила Берри.