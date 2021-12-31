Netflix готовит сразу два новых сезона «Игры в кальмара»

Еще до того, как «Игра в кальмара» начала рвать все мыслимые и немыслимые топы, создатель сериала Хван Дон Хек утверждал — о продолжении он даже не думает. Но миллионы долларов спустя корейских режиссер, похоже, передумал.

«Я знаю, что много людей ждут, и могу сказать вам только одно — что все упорно трудятся, чтобы подготовиться к следующему сезону. Мы обсуждаем с Netflix одновременно два новых сезона и скоро достигнем соглашения», — цитируют Хека в Deadline.

Что удивительно, реакция фанатов Netflix в целом и «Игры в кальмара» в частности не так уж и оптимистична — зрители боятся, что в погоне за прибылью новые сезоны своих хитов медиагигант начнет «штамповать» пачками, «забив» на качество продукта.