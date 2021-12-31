Учёные считают, что планет в нашей Солнечной системе в самом деле намного больше — в районе 150 Канадец собрал новогодний шар, в котором генерируется «снег» — с помощью термоэлектрических охладителей » «Личный киберпанк»: сотрудник Pixonic потерял в аварии руку — а коллеги помогли ему стать героем игры и получить протез Андрей Квасов и персонаж из War Robots, созданный на основе его внешности и истории Квасов в деталях рассказал свою историю в конце 2021-го, когда получил протез, а в аварию он попал в ноябре 2019 года. В автобус, на котором он ехал в аэропорт, покидая после отпуска Доминикану, врезался грузовик, — и из-за этого россиянин лишился левой руки, большого пальца на правой, а также уха. Студия разработки игр Pixonic, в которой Квасов работает заместителем техдиректора, помогла сотруднику вернуться в Москву, где он несколько месяцев провёл в больнице. В марте 2020-го он вернулся на работу, и в первый же день, по словам Квасова, его коллега Карина Лавушкина предложила ему стать прототипом для персонажа War Robots — флагманской игры Pixonic. По сюжету я ветеран фракции DSC, прошедший через многие битвы. В одной из битв прикрывал друга и чуть не погиб. Меня спасли товарищи, но я потерял руку. Несмотря на это, сохранил позитивный настрой и был возвращён в строй после реабилитации и создания специальной брони с манипуляторами. Вот такое вот вдохновляющее переосмысление трагической истории. Мой персонаж учит сохранять крепость духа несмотря ни на что. Андрей Квасов Героя, созданного на основе внешности и истории Андрея Квасова, включили в специальный набор, средства от продажи которого использовали для покупки протеза. Квасов отметил, что для него это стало неожиданностью, — он узнал об этом только через несколько месяцев после выпуска персонажа. После этого Pixonic сообщила предысторию персонажа и игрокам в War Robots: владельцам героя отправили бесплатный бафф и объяснили, что деньги за покупку комплекта использовались для благотворительности. Авария показала, что люди вокруг меня — очень добрые. Они всегда пытаются помочь, но мне с самого первого дня непривычно, когда мне предлагают помощь. Я всё привык и стараюсь делать сам. Главной болью, когда я лежал в Доминикане и в Склифе, для меня было то, что я самостоятельно не мог даже поесть. Сейчас я живу обычной жизнью: два раза в неделю хожу в спортзал и раз в неделю — на карате (отсутствие руки не мешает мне крутить вертушки), работаю, играю в игры. Андрей Квасов Протез, как рассказал Квасов, изготавливали в течение года, так как нужно было учесть особенности его травмы: руку ему ампутировали выше локтя, и потому протез пришлось делать из трёх частей. Карина Лавушкина, занимавшаяся сбором средств на протез и его покупкой, отметила, что с этим возникали трудности: 6-8 раз девушка «отчаивалась и думала, что это всё», но Pixonic и My.Games помогли успешно реализовать инициативу. Протез, по словам Лавушкиной, нельзя назвать доступным — стоит он «как квартира в Люберцах». Но несмотря на трудности, девушка объявила помощь коллеге своим «самым важным итогом 2021-го». Сам же Квасов назвал свою историю чудом и «личным киберпанком», пожелал всем беречь здоровье и видеть хорошее даже там, где его, как кажется, нет. DTF обратился к Андрею Квасову за комментарием, и сотрудник Pixonic рассказал, как он осваивается с протезом и в какие игры играет, а также обратился к пользователям сайта. Я получил [протез] только вчера, и мне ещё понадобится прилично времени, чтобы привыкнуть к его использованию, так как на самом деле это не самое простое занятие, как может показаться на первый взгляд. Поэтому в данный момент для меня это скорее «тренажёр» для мышц. Ну и пока ещё я не осознал до конца, что я получил, хотя 2 полезных применения я уже нашёл: могу держать мобильный телефон по-нормальному протезом, а не искать какое-нибудь место где присесть или садиться на корточки, + внешняя эстетика. Как ни крути, «замена» отсутствию руки позволяет себя комфортнее чувствовать. В игры я играю почти все, увлекаюсь ими с ранних лет, поэтому первое время после аварии переживал, что экшены/шутеры пройдут мимо, а для меня останутся только РТС/РПГ и подобные им игры, где достаточно управления мышкой. Но не отчаялся и нашёл себе девайсы: BCON, а недавно приобрел 3drudder. Если коротко, то это контроллеры, которыми ты управляешь с помощью ног, позволяющие имитировать нажимание на кнопки клавиатуры. Собственно, сейчас я прохожу Red Dead Redemption 2, даже Sekiro смог пройти, и вообще очень люблю игры From Software. Имея эти девайсы протез мне уже не нужен для игр, да и на самом деле он не будет удобен в этом, как мне кажется, но кто знает, может и его приспособлю. [Для пользователей] Никогда не отчаивайтесь, двигайтесь всегда вперёд, как бы тяжело не было. Прошлое на то и прошлое, чтобы его пережить, а будущее мы куём сами, своим окружением и отношением к другим. Всех с наступающим Новым годом, и пусть он будет таким же волшебным для всех, как и у меня! И самое главное — крепкого всем здоровья! Андрей Квасов