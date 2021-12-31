«Личный киберпанк»: сотрудник Pixonic потерял в аварии руку — а коллеги помогли ему стать героем игры и получить протез
Квасов в деталях рассказал свою историю в конце 2021-го, когда получил протез, а в аварию он попал в ноябре 2019 года. В автобус, на котором он ехал в аэропорт, покидая после отпуска Доминикану, врезался грузовик, — и из-за этого россиянин лишился левой руки, большого пальца на правой, а также уха. Студия разработки игр Pixonic, в которой Квасов работает заместителем техдиректора, помогла сотруднику вернуться в Москву, где он несколько месяцев провёл в больнице.
В марте 2020-го он вернулся на работу, и в первый же день, по словам Квасова, его коллега Карина Лавушкина предложила ему стать прототипом для персонажа War Robots — флагманской игры Pixonic.
Героя, созданного на основе внешности и истории Андрея Квасова, включили в специальный набор, средства от продажи которого использовали для покупки протеза. Квасов отметил, что для него это стало неожиданностью, — он узнал об этом только через несколько месяцев после выпуска персонажа.
После этого Pixonic сообщила предысторию персонажа и игрокам в War Robots: владельцам героя отправили бесплатный бафф и объяснили, что деньги за покупку комплекта использовались для благотворительности.
Протез, как рассказал Квасов, изготавливали в течение года, так как нужно было учесть особенности его травмы: руку ему ампутировали выше локтя, и потому протез пришлось делать из трёх частей.
Карина Лавушкина, занимавшаяся сбором средств на протез и его покупкой, отметила, что с этим возникали трудности: 6-8 раз девушка «отчаивалась и думала, что это всё», но Pixonic и My.Games помогли успешно реализовать инициативу. Протез, по словам Лавушкиной, нельзя назвать доступным — стоит он «как квартира в Люберцах». Но несмотря на трудности, девушка объявила помощь коллеге своим «самым важным итогом 2021-го».
Сам же Квасов назвал свою историю чудом и «личным киберпанком», пожелал всем беречь здоровье и видеть хорошее даже там, где его, как кажется, нет.
DTF обратился к Андрею Квасову за комментарием, и сотрудник Pixonic рассказал, как он осваивается с протезом и в какие игры играет, а также обратился к пользователям сайта.
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