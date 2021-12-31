«Личный киберпанк»: сотрудник Pixonic потерял в аварии руку — а коллеги помогли ему стать героем игры и получить протез Керри-Энн Мосс считает Джона Уика лучшей ролью Киану Ривза » Канадец собрал новогодний шар, в котором генерируется «снег» — с помощью термоэлектрических охладителей Инженер Шон Ходжинс, известный по стартапу Idle Hands Development и одноимённому YouTube-каналу, продемонстрировал рождественскую разработку — шар с системой генерации «снега». На публикацию обратил внимание портал Gizmodo. В отличие от классических стеклянных сувениров, при встряхивании которых внутри начинает падать искусственный снег, энтузиаст постарался приблизиться к реальным температурным условиям. Для этого он соорудил охлаждающую камеру, напоминающую корпус ПК — с блоком питания, вентилятором, радиаторами и процессорным кулером. Сверху инженер установил платформу с алюминиевым снеговиком, на которой закрепил пару резисторов на 2 Вт. Возникла проблема: подобная система охлаждения может предотвратить перегрев процессора, но не отводит достаточно тепла для создания отрицательных температур, необходимых для частиц льда. Тогда Ходжинс добавил в конструкцию многоступенчатые термоэлектрические охладители, принцип действия которых основан на эффекте Пельтье по созданию удельного теплового потока между материалами разных типов. Иными словами, пока одна сторона полупроводниковой панели под воздействием тока нагревается, другая быстро остывает, обеспечивая разницу температур до 60°C — этого оказалось достаточно, чтобы водяной пар конденсировался и замерзал на алюминиевом снеговике. Эффект выглядит изящно, чего нельзя сказать о конструкции в целом — она получилась довольно громоздкой и энергоёмкой. Ходжинс продемонстрировал процесс сборки на видео и намекнул, что это только первая часть проекта по созданию полноценной испарительной камеры.