Историк кино рассказал о новом фильме о Джеймсе Бонде

В роли агента 007, по словам эксперта, выступит «превосходный актер, который придаст образу новые неожиданные черты».

Новый актер на роль Джеймса Бонда удивит публику. Об этом заявил писатель, историк кино и сценарист Филипп Дюран в интервью изданию Известия.

Он подчеркнул, что новым агентом 007 не будет женщина.

«Все привыкли считать, что Джеймсом Бондом должен быть мужчина. Не суть важно, какого цвета будет у него кожа — черного, белого или желтого. Нужен превосходный актер, который придаст образу новые неожиданные черты. Думаю, что продюсеры попытаются сильно удивить публику и найдут такого исполнителя, который всем понравится. Или вообще перезапустят весь проект», — отметил Дюран.

По его словам, перезапуск бондианы стартует не ранее, чем через три-четыре года.

Напомним, премьера 25-ого фильма о Джеймсе Бонде, в котором в последний раз сыграл Дениэл Крейг, состоялась 28 сентября этого года.