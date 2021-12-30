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В Израиле создали мясо, выращиваемое из настоящих животных клеток, которое стоит дешевле куриного

Мясо из пробирки. Из чего делают искусственные продукты и не вредны ли они? | Продукты и напитки | Кухня | Аргументы и Факты
Израильский стартап «Мясо будущего» (Future Meats) создал технологию, позволяющую вырастить искусственную куриную грудку по цене в 1.7 доллара. Это может помочь решить продовольственную проблему во всем мире.

Разработки «мяса из пробирки» ведутся уже давно, однако основная проблема всегда заключалась в стоимости конечного продукта. Так, в 2013 году стоимость бургера с котлетой из искусственно выращенного мяса составила бы 330 000 долларов.
Новости - ООО "Новапак"

Стартап создал технологию, позволяющее быстро и дешево вырастить искусственное мясо. Принцип технологии заключается в помещении в специальные биореакторы клеток, полученных из мышц животных.

Стартап, базирующийся в городе Реховот в Израиле, планирует выпустить свою продукцию на рынок уже в 2022 году. Пока что речь идет только о курином мясе, при этом цена на него будет значительно ниже цены на натуральную курятину. На сайте компании утверждается, что это вкусный, полезный и бюджетный продукт, не содержащий ГМО.

Кроме того, культированное мясо отлично подойдет для вегетарианцев, так как его производство никак не вредит животным: в лаборатории выращивают готовый продукт, а не животных на убой. Вероятно, что понравится культивированное мясо и тем людям, которые беспокоятся за экологию. Компания утверждает, что современное животноводство использует 80% пригодных для жизни земель и 30% запасов пресной воды в мире, кроме того, способствует вырубке лесов. Культивированное мясо, напротив, никак не вредит окружающей среде, а по своему качеству не уступает натуральному.

Фабрика культивированного мяса открылась в Реховоте в июне.

https://www.9tv.co.il/item/37794

30 декабря, 2021 | Category: Израиль, Наука, Новости
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