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Грати на гривні в онлайн-автомати від Slotor casino

ігрові автомати

Бажаєте грати з реальними грошовими ставками, але не можете визначитися з гральним закладом? Наш інформаційний портал пропонує вашій увазі огляди кращих інтернет-клубів України, серед яких – і Слотор казино casinoboard.info/slotor. Дізнайтеся більше про умови реєстрації на його офіційному сайті, асортимент онлайн-ігор та переходьте до гри на гроші, попередньо поповнивши рахунок.

Як створити обліковий запис в Слотор

Для отримання доступу до всіх можливостей розважального закладу користувачу необхідно зареєструватися в Slotor. Для цього достатньо натиснути на однойменну клавішу в правому верхньому кутку сайту та в запропонованих полях спеціальної форми вказати:

  1. логін;
  2. адресу електронної пошти;
  3. пароль;
  4. повторно введений пароль;
  5. номер телефону;
  6. ігрову валюту для здійснення фінансових транзакцій (гривні, рублі, долари).

В Слотор реєстрація доступна лише повнолітнім особам. Якщо під час створення профілю вказати недостовірну інформацію про свою особистість, то на етапі виведення виграшів можуть виникнути труднощі з проходженням верифікації.

Різноманіття гральних апаратів

онлайн казиноВ Слотор казино увазі гравців пропонується понад 1 900 онлайн-ігор різних тематик та з відмінними технічними характеристиками. Зокрема, на сайті представлені:

  • карткові розваги;
  • декілька різновидів рулетки;
  • класичні гральні автомати 777;
  • онлайн-слоти з різною кількістю ліній та барабанів, покращеною графікою;
  • апарати з розіграшем прогресивних джекпотів;
  • ігри з живими дилерами.

Завдяки тому, що кожен відеослот в Slotor casino функціонує згідно алгоритму ГСЧ, гравці можуть бути впевнені в чесності результатів гри, без накручувань зі сторони адміністрації інтернет-клубу. Для всіх апаратів передбачені демонстраційні версії, які дозволяють грати безкоштовно та без грошових ризиків.

Як грати на гроші в казино: внесення депозиту

Окрім тестового демо-режиму клієнтам Слотор казино Україна пропонується вмикати ігрові автомати з грошовими ставками. Для цього потрібно перейти в особистий кабінет і через розділ «Каса» поповнити рахунок за допомогою однієї з запропонованих систем оплати:

  • MasterCard/Visa;
  • Bitcoin;
  • Qiwi;
  • Payeer;
  • Perfect Money;
  • Yandex Money.

Залежно від обраної ігрової валюти мінімальний депозит може складати 1 гривню, 1 рубль або ж 1 долар. Кошти на баланс зараховуються миттєво, без стягнення додаткових комісій. Детальніше на sportlive365.net

Бонуси в гральному клубі

Для клієнтів онлайн казино Слотор передбачена добре продумана система бонусів. Зокрема, мова йде про 50 безкоштовних спінів за реєстрацію, привітальний пакет за перший депозит до 200%, 10% на всі наступні поповнення рахунку, презенти на День народження. За підписку на Telegram-канал можна отримати грошовий подарунок в сумі до 5 000 UAH. Створіть обліковий запис на сайті Слотор та беріть участь в промоакціях та турнірних змаганнях, які організовуються на постійній основі.

30 декабря, 2021 | Category: Новости
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